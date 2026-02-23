Vlada Brčko distrikta osigurala milion KM za samozapošljavanje i nove biznise

Vlada Brčko distrikta osigurala milion KM za samozapošljavanje. Grantovi do 25.000 KM za pokretanje biznisa i razvoj privrede.

Program podrške samozapošljavanju u vrijednosti od milion konvertibilnih maraka usvojila je Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti plasirana putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Riječ je o iznosu koji je, kako je pojašnjeno, prvi put unaprijed planiran u budžetu Distrikta.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić ukazao je na razliku u odnosu na raniji period, kada su sredstva za ovu namjenu bila manja i naknadno uvećavana rebalansima.

“Ranijih godina sredstva su iznosila oko 500.000 KM, a kasnije su kroz rebalanse povećavana. Ove godine smo prvi put u startu planirali milion KM za program samozapošljavanja”, rekao je Blažić.

Prema utvrđenim kriterijima, podrška za one koji su već registrovali djelatnost može iznositi do 20.000 KM, dok će kandidati koji tek pokreću postupak registracije privrednog subjekta imati mogućnost ostvariti do 25.000 KM. U poređenju s prethodnim godinama, kada su grantovi bili u rasponu od 12.000 do 18.000 KM, riječ je o značajnom povećanju, koje je, kako navodi Blažić, uslovljeno promjenama na tržištu rada i kapitala.

Interesovanje za ovaj program kontinuirano je visoko, pa se na javne pozive redovno prijavljuje više od stotinu zainteresovanih. Tokom prošle godine, zahvaljujući dodatnim sredstvima iz rebalansa, ukupno je za samozapošljavanje izdvojeno približno 1,75 miliona KM.

Paralelno s tim, provodi se i poseban program namijenjen poslovnim subjektima koji su ranijih godina koristili mjeru samozapošljavanja i zadržali se na tržištu. Za tu svrhu osigurano je 250 hiljada maraka, a podršku je dobilo 25 privrednih subjekata koji su, između ostalog, morali potvrditi kontinuitet poslovanja, nova zapošljavanja i angažman u proizvodnim djelatnostima.

“Veliki broj firmi koje su nastale kroz program samozapošljavanja i dalje posluje i razvija se. Imamo primjere preduzeća koja su nakon početne podrške zaposlila i po deset novih radnika”, istakao je Blažić.

Govoreći o daljim planovima, naveo je da je namjera Vlade da ova mjera, nakon više od deset godina primjene, dobije trajni karakter kroz izmjene Zakona o podsticajima u privredi. Novi zakonski okvir, prema njegovim riječima, trebao bi obuhvatiti i oblasti poput zelene i cirkularne ekonomije, novih tehnologija te većih investicija.

Osvrćući se na nadzor nad realizacijom programa, Blažić je kazao da nisu zabilježene zloupotrebe, iako dio korisnika ne uspije održati poslovanje po isteku ugovornih obaveza.

Prema njegovim riječima, fiskalna politika podrške privredi u Brčko distriktu ostaje stabilna, a tokom protekle godine za mjere privrednog razvoja izdvojeno je oko 18 miliona KM. Ukupni prihodi privrednih subjekata premašili su tri milijarde KM, pri čemu najveći udio i dalje ostvaruje sektor trgovine.

“Naš cilj je da dodatno ojačamo proizvodne djelatnosti i stvaranje nove vrijednosti u privredi Brčko distrikta”, poručio je Blažić.

