Danas umjereno oblačno, temperatura do 16°C

U Bosni u ponedjeljak ujutro, 23. februara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je mala do umjerena oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica i Sokolac -2; Bugojno i Livno 0; Drvar, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 1; Sarajevo 2; Tuzla 3; Banja Luka 4; Bijeljina i Mostar 5; Bihać i Doboj 6; Gradačac 9°C.

Danas će preovladavati umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme kada rijetko u sjevernim područjima Bosne može pasti malo kiše. Vjetar je slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C.

Objavljena je prognoza za petka:

U utorak 24. 2. 2026. naoblačenje sa sjevera će usloviti slabu kišu u Bosni i sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.

U srijedu 25.2.2026. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati u istočnim, sjeveroistočnim i djelomično u centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C.

U četvrtak 26.2.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U petak 27.2.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.