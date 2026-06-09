Nakon zabrane fan zone u Vitezu, Ivan pozvao građane: „Dođite kod mene, ponesite ljiljane“

Odluka da u Vitezu ne bude organizirana fan zona za praćenje nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu izazvala je brojne reakcije građana. Dok iz Udruženja mladih GLAS tvrde da su mjesecima radili na projektu koji je trebao okupiti navijače svih generacija, priča je u međuvremenu dobila neočekivan obrat zahvaljujući jednoj objavi na društvenim mrežama koja je u kratkom roku osvojila simpatije hiljada ljudi širom Bosne i Hercegovine.

Udruženje mladih GLAS blagovremeno je podnijelo zahtjev za organizaciju fan zone te pripremilo projekat “Mundial Madness”, koji je uključivao javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, sadržaje za djecu, plan osiguranja događaja i prijedlog privremene regulacije prostora. Cilj projekta bio je okupiti građane Viteza i navijače Bosne i Hercegovine u pozitivnoj i sportskoj atmosferi, a Udruženje je bilo spremno preuzeti kompletnu organizaciju i odgovornost za realizaciju događaja.

“Nažalost, umjesto podrške projektu koji je trebao biti od koristi cijeloj lokalnoj zajednici, suočili smo se s administrativnim preprekama i zahtjevima koji nisu predstavljali dosadašnju praksu niti su bili jasno propisani kao uslov za korištenje javnog prostora. Posebno zabrinjava postupanje Službe za imovinsko-pravne poslove, koje otvara ozbiljna pitanja o dosljednosti, jednakosti i transparentnosti u primjeni procedura. Od Udruženja su zahtijevani dokumenti i podaci koje je nadležna služba bila dužna pribaviti po službenoj dužnosti. (…) Također, u službenoj komunikaciji koja se odnosila na zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti navedene su činjenice koje ne odgovaraju sadržaju podnesenog zahtjeva, posebno u dijelu koji se odnosi na parcelu za koju je saglasnost tražena. Smatramo da ovakvo postupanje doprinosi dodatnim nejasnoćama i ostavlja prostor za sumnju u jednak tretman svih korisnika javnog prostora.

Iako je Udruženje, u dobroj vjeri i s ciljem realizacije projekta, dostavilo dodatnu dokumentaciju koja je naknadno tražena, ni nakon dopune zahtjeva nije izdata potrebna saglasnost za održavanje događaja”, saopćili su, te dodali: “Ovakvom odlukom nisu uskraćeni samo članovi Udruženja mladih GLAS, već i brojni građani Viteza koji su imali priliku zajedno pratiti nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine i uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama. Smatramo da su građani Viteza ovim postupkom ostali bez događaja koji je trebao promovirati zajedništvo, sport i pozitivne društvene vrijednosti.”

No, uslijedio je komentar koji je oduševio hiljade ljudi i pokazao da ideju zajedništva, sporta i dobrosusjedskih odnosa nije moguće ugasiti administrativnim zabranama niti političkim podjelama.

Naime, kako je u komentarima napisao Ivan Antolić:

“Dragi moji Bošnjaci, ja ću postavit platno u svoje dvorište, blizu sam centra; može stat’, brat bratu, 3.000 ljudi i da vidimo koja će panjska glava od ovih sa vlasti (šta nas uporno hoće zavadit’) zabranit’ da se prati pozitiva… mamu vam *** lopovsku! I jednima i drugima! A i trećima! Pa ćemo pratit utakmice Hrvatske i BiH na istoj međi u inat ovim proljevima… neka vide da nas ima!!! P.S. ponesite ljiljane!“

I tako je jedna spontana poruka iz Viteza postala mnogo više od komentara na društvenim mrežama – pretvorila se u simbol prkosa podjelama i poziv na zajedništvo.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA