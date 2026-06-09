Policija provodi veliku akciju, pretresi na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i RS

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, od ranih jutarnjih sati postupaju pod Naredbama Općinskog suda u Kalesiji, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Vrše se pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP RS-a, PU Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka, a zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih djela iz člana 371. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Više informacija po okončanju aktivnosti.