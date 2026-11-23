Cijena električne energije za domaćinstva u Bosni i Hercegovini znatno je niža od prosjeka Evropske unije, ali to ne znači da je građanima i finansijski jednako dostupna. Podaci Eurostata za prvo polugodište 2026. godine pokazuju da je struja u BiH gotovo 65 posto jeftinija od prosjeka EU, dok analiza OECD-a ukazuje na veće opterećenje u odnosu na životni standard stanovništva.

Prema podacima Eurostata, domaćinstva u BiH plaćaju 9,95 eurocenti po kilovatsatu, odnosno približno 0,19 KM. Prosječna cijena u Evropskoj uniji iznosi 28,32 eurocenta, što je oko 0,55 KM po kilovatsatu.

Među evropskim zemljama nižu cijenu od BiH ima Kosovo, gdje kilovatsat košta 8,17 eurocenti. U Crnoj Gori cijena iznosi 10,39, u Srbiji 11,97, Hrvatskoj 18,16, a Sloveniji 21,18 eurocenti. Najviše cijene među navedenim zemljama bilježe Irska i Njemačka, s približno 36 eurocenti po kilovatsatu.

Iako su nominalne cijene u BiH niske, podaci OECD-a ukazuju na drugačiju sliku kada se uzme u obzir životni standard. Godišnja potrošnja od 5.000 kilovatsati predstavlja opterećenje od 7,1 posto BDP-a po stanovniku u BiH, dok je taj udio u Evropskoj uniji 4,5 posto.

Razlika pokazuje da niža cijena električne energije ne znači nužno i manji finansijski teret za domaćinstva, posebno u zemljama s nižim dohotkom.

U međuvremenu, Elektroprivreda BiH najavila je povećanje cijena električne energije za privredne subjekte u prosjeku do 30 posto, uz zadržavanje postojećih cijena za domaćinstva do kraja godine. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne potvrdila je da neće mijenjati cijene za svoje korisnike.