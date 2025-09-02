Srijeda, 3 Septembra, 2025
Novi izazov na Eurobasketu: Bh. košarkaše danas očekuje duel protiv favorizovane Grčke

Nakon tri odigrana kola, košarkaški Zmajevi su na omjeru od 1-2 i dijele četvrto mjesto sa selekcijom Gruzije

Košarkaška reprezentacija BiH danas će odmjeriti snage protiv selekcije Grčke u okviru četvrtog kola grupe C Eurobasketa.

Selekcija Grčke je u prva tri kola ostvarila isto toliko pobjeda, te je, predvođena Giannisom Antetokounmpom, već izborila plasman u nokaut fazu. 

Protiv košarkaških Zmajeva će Grci biti apsolutni favoriti i sigurno je da naše igrače očekuje težak zadatak u kiparskom Limassolou.

S druge strane, košarkaški Zmajevi su do sada na Eurobasketu ostvarili jednu pobjedu protiv Kipra, te dva poraza od Španije i Italije, te sada dijele četvrto mjesto sa Gruzijom.

Da bi naša selekcija ostvarila plasman u nokaut fazu Eurobasketa, postoje tri opcije. U slučaju da savladamo Grčku i Gruziju, izborili bi plasman u narednu fazu gore spomenutog takmičenja.

Druga opcija je da, ukoliko naša selekcija izgubi od Grčke, a Španija dobije Italiju, Zmajevima će biti potrebna bilo kakva pobjeda protiv Gruzije da bi prošli dalje.

Treća opcija je da, ukoliko Zmajevi budu poraženi od Grčke, kao i Španija od Italije, izabranicima Adisa Bećiragića će u posljednjem kolu biti potreban trijumf protiv Gruzije 19 razlike za prolaz dalje. 

Inače, utakmica između Grčke i BiH se igra danas od 14 sati i bit će u direktnom prenosu na FTV-u, te kanalima Arene Sport i Sport Kluba.

S druge strane, duel između Italije i Španije je na rasporedu u 20 sati i 30 minuta, dok će u našoj grupi danas snage odmjeriti Kipar protiv Gruzije. 

