OGUS 2025: Održana naučna konferencija “800 godina od prvog spomena zemlje Usora i Soli”

U oviru ovogodišnjeg OGUS-a, sinoć je u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik održana naučna konferencija “800 godina od prvog spomena zemlje Usora i Soli”, koja je obuhvatila izlaganje o historijskom značaju Usore i Soli, istražujući razvoj kroz različite periode, od kasne antike, srednjovjekovnog perioda, do ranog novog vijeka.



Primarni cilj, prema riječima predsjednika Organizacionog odbora ovog naučnog skupa prof.dr. Edina Mutapčića, skrenuti pažnju akademske i šire zajednice na nemjerljivo kulturno – historijsko bogatstvo ovog dijela zemlje.

Osam vijekova od prvog spomena Usore i Soli je činjenica koja prevazilazi okvire prostora koje ubuhvata, pa čak i Evropski nivo, stoga će se održati naučna konferencija s međunarodnim učešćem u septembru, u okviru koje je planirana posjeta i Srebreniku, kao središtu Usore, istakao je prof.dr. Edin Mutapčić, inače redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, inače autor i koautor pet knjiga i preko pedeset radova iz pravne, političke i kulturne historije BiH.

Vrlo zanimljivo izlaganje na pomenutu temu imali su i profesori Rusmir Djedović Kemal Nurkić.

