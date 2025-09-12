Novi udar na džepove građana: Cijene ogrjeva izmiču kontroli, BiH ulazi u još jednu tešku sezonu

Domaći proizvođači i distributeri navode da se veliki dio sirovine izvozi, što smanjuje dostupnost.

Pred početak sezone grijanja u Bosni i Hercegovini već se osjeća pritisak na tržištu ogrjeva. Potražnja za drvetom i peletom raste, a na cijenu značajno ujecaj ima i situacija u Evropi, gdje vlada velika potražnja za ovim energentima.

Stručnjaci upozoravaju da bi ograničena ponuda i povećana evropska potražnja mogla dovesti do dodatnog poskupljenja, pa se građanima preporučuje da ogrjev osiguraju što prije i da ne čekaju da stignu hladniji dani, jer bi tada troškovi mogli biti znatno veći.

Preporuka je da se zadrži nivo

Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović nada se da će tržište pokazati stabilnost.

“Trenutno je je tržište prilično stabilno. Svi se lagano pripremaju za zimu. Oni koji se nisu snabdjeli peletom početkom ljeta, sada to rješavaju. Cijene su stabilne i zemlji je razlika u zavisnosti od geografskog područja. Naša preporuka je da cijene ne idu gore. Trenutno su te cijene peleta na nivou zime 2021/22. U međuvremenu su cijene bile pale u čitavom lancu snabdijevanja, kako na inozemnom, tako na našem tržištu. Dobavljači su malo povukli ručnu, ali sada su se stvari stabilizirale. Mislim da bi se sa cijenom koja je sada moglo poslovati i da ne bi trebalo ići preko toga. Jasno je da bez jednog takvog energenta nema grijanja, pokazala je i prošla zima. Struja ili neki klima uređaji, to može biti samo ispomoć, a i poskupila je struja i dolazili su veći računi”, naglasio je Ivanović.

Međutim, okolnosti s cijenom bez dileme diktiraju i neke stvari na tržištu. Tu se prije svega misli na potražnju iz Evrope.

Muhamed Helać iz kompanije Drvosječa kaže da je potražnja van granica BiH itekako porasla.

“Mi možemo reći da je tržište trenutno stabilno. Na stanju trenutno imamo sve vrste ogrjeva i u dovoljnim količinama. Nadamo se da je to dovoljno za snabdijevanje domaćeg tržišta, ali cijene u ovom periodu, kao prethodnih godina su poprilično nestabilne. Najviše je to zbog toga što se u ovom periodu tradicionalno snabdijeva i tržište Evropske unije zbog koje dolazi o porasta cijena i ovdje na našem tržištu”, kaže Helać.

Prodaja cijele proizvodnje

Prema njegovim riječima, jasno je da ogrjev treba nabavljati što ranije, tokom godine.

“Apelujemo na građane da ne čekaju i da po ovim cijenama izvrše nabavku jer jeftinije zasigurno neće biti za ovu zimu i sada su sigurno najniže cijene. Primjera radi cijena prostornog metra drveta je kod nas 148 KM, briketi su 430 KM po toni, cijena peleta je u rasponu od 550 do 580 KM, ovisno od kvalitete… Cijene su nešto više nego ranije godine, upravo zbog povećane potražnje ne evropskom tržištu.

Doslovno, ne samo mi, nego čitava drvna industrija, dobijamo upite da se otkupe cijele proizvodnje i brojni proizvođači su to prihvatili i prodali cijelu svoju proizvodnju do kraja godine. To je kao i sa svakom drugom robom, dionice skaču kada ih je manje na tržištu. Jednostavno je takva situacija da cijene sigurno neće ići dole, nego samo mogu rasti, zbog te velike potražnje iz inostranstva. Pad cijene možemo očekivati tek na proljeće”, naglasio je Helać.

Bilo kako bilo, oni koji to nisu uradili, sigurno trebaju požuriti da se opskrbe ogrjevom. Svakim danom tu je nova mogućnost za poskupljenje.