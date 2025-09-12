Borba za finale Eurobasketa: Turska i Grčka u spektaklu, Finska prijeti novim čudom

Evropsko prvenstvo u košarci došlo je do svoje same završnice, a danas su na programu polufinalne utakmice koje garantuju spektakl.

Za ulazak u finale će se danas boriti selekcije Njemačke i Finske, odnosno Grčke i Turske, čiji će derbi večeras definitivno biti prava poslastica za košarkaške sladokusce.

Glavni favorit za osvajanje zlatne medalje Njemačka, na papiru ima lagan zadatak jer joj na megdan dolazi Finska, koju niko nije vidio u samoj završnici, ali se tamo našla nakon što je senzacionalno izbacila Srbiju u osmini finala, a potom i Gruziju.

Ostvarila je tako Finska najveći uspjeh u historiji svoje košarke, pošto je to dosad bilo 6. mjesto na EP-u 1967. godine, ali sada će imati najteži mogući zadatak.

Njemačke, koja je i aktuelni svjetski prvak, nema nijedan poraz u dosadašnjem toku prvenstva i veliki je favorit za osvajanje Eurobasketa, a Finska joj ne bi trebala predstavljati tako velik problem na putu ka tronu.

Zanimljivo je da će to biti drugi susret Njemačke i Finske na Eurobasketu, a o razlici u kvaliteti između dvije reprezentacije dovoljno govori činjenica da je Njemačka u prvom meču u grupnoj fazi slavila s velikih 91:61.

Duel Njemačke i Finske igra se od 16 sati, a od 20 sati će na parket Grčka i Turska.

Tursku su mnogi pred Eurobasket najavljivali kao favorita iz sjene, a takve najave su se i obistinile jer je selekcija Ergina Atamana sada na korak od velikog finala.

Baš kao i Njemačka, i Turska je do polufinala stigla bez ijednog poraza i ima ulogu blagog favorita danas prema kladionicama, ali Grčka je nerijetko s Giannisom Antetokounmpom izgledala nezaustavljivo.

Jedini poraz na prvenstvu je Grčkoj nanijela Bosna i Hercegovina, protiv koje Antetokounmpo nije igrao, a sve ostale rivale su Heleni savladali.

Veliki problem za Tursku predstavlja povreda Cedija Osmana, kojem je stradao skočni zglob u četvrtfinalu, a Ataman je potvrdio da će košarkaš Panathinaikosa teško zaigrati u polufinalu.

Prijenosi utakmica od 16 i 20 sati su na kanalima Arene Sport i Sport Kluba.