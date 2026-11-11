NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA: Struja u BiH mogla bi postati skuplja nego u Njemačkoj i SAD-u!

Energetska ovisnost? Otkud nama to? Pada proizvodnja, spori smo u svemu i eto realne mogućnosti da naredne godine struja bude skuplja.

Umjesto konstruktivnog razgovora, pozivanje na zakonske klauzule, razočarani su predstavnici poslovne zajednice nakon sastanka s rukovodstvom Elektroprivrede BiH, koji je završen bez dogovora o ponuđenim cijenama električne energije za narednu godinu. Za pojedine kompanije povećanje ide do 31%.

Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH:

“Povećanje, koje će, prema našim procjenama, imati izuzeno negativne posljedice po ukupni ekonomski ambijent. Prije svega, po opstojnost dobrog dijela proizvodnih preduzeća, a u najmanju ruku, jako negativno na konkurentnost istih tih preduzeća.”

Međutim, iz Elektroprivrede BiH obrazlažu da su razlozi ovakve odluke nedovoljna domaća proizvodnja električne energije zbog manjka uglja i visoke cijene na evropskim berzama. Rudnici koncerna trenutno proizvode nešto više od tri miliona tona, što je, podvlače, nedovoljno, pa je Elektroprivreda od 2022. godine za kupovinu električne energije izdvojila više od 500 miliona KM. Veća cijena struje uz zahtjeve sindikata za povećanje minimalne plate, kombinacija je koja privrednike baca na koljena. A šta očekuje građane, koji, poskupljenja, tradicionalno, najteže podnose?

Iz Elektroprivrede BiH kažu da do povećanja cijena električne energije za građane, do kraja ove godine, neće doći. Ali, ovu mogućnost u narednoj godini ne isključuju, s obzirom na to da se tek sad pravi plan poslovanja za narednu godinu. Nije, stava je stručnjak za energetiku, Almir Bečarević. Jer, iako postoje razlozi za poskupljenje, na koje se ne može uticati, građani i privreda ne smiju platiti ceh posljedica propuštenih prilika godinama unazad.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku:

“Realno gledajući, cijene na berzama su, zaista, negdje u rasponu od 200-300 evra, za megavat/sat i ta cijena je enormna i kao takva, ako se uzima i pridaje se domaćem tržištu, Elektoprivreda bi u tom slučaju ostvarila gubitak. Ali, ovdje je osnovno pitanje zašto nemamo dovoljno električne energije koje mi proizvedemo? I zašto su građani i privreda tome krivi?”

Nakon najavljenih poskupljenja strje, logično slijede lančana, stava su ekonomisti, jer, ako ičega ima u svakom proizvodu ima učešća električne energije u toku proizvodnje.

Željko Rička, Univerzitetski profesor:

“Neminovna je ta promjena cijene koja, po meni, jeste logična, zato što je tržište takvo kakvo je. Nećemo govoriti o prošlosti gdje smo griješili, ali sad je ovako. Ali, to će se sigurno odraziti na standard građana, prije svega. Ugroziće sigurno i mnoge kojima do sad nije bila ugrožena ta socijalna komponenta. O privredi da ne govorim.”

Iz godine u godinu poskupljenja svega i svačega više i ne iznenađuju. No, posljednje najavljeno bi moglo da bude i najveće u posljednje odvije decenije. Prema informacijama iz kompanija, prvi put za to vrijeme cijena struje u BiH mogla bi da bude veća nego u Njemačkoj, Češkoj, Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu, dok bi bila na istom nivou kao u Poljskoj.

IZVOR:N1