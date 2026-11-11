Servisne informacije: U TK evidentirano devet krivičnih djela

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano je 9 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, od čega 3 saobraćajne nezgode u kojima je 5 lica zadobilo lake tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 76 pregleda, 2 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 7 pacijenata je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 12.11.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Falešići, Čekanići i Gornji Moranjci u vremenu od 08:30 do 12: 00 sati.

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami,Seona,Dedići, Padališta, Lipje, Cage i dio Dubokog Potoka kod škole u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka.

VRIJEME – Oblačno i maglovito jutro u Srebreniku, trenutna temperatura 10, najviša dnevna 17 stepeni Celzijusa.