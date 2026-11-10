Konstituirajuća sjednica Skupštine TK u četvrtak

U okviru priprema za održavanje konstituirajuće sjednice XI saziva Skupštine Tuzlanskog kantona danas je održan sastanak predsjednika kantonalnih odbora odnosno predstavnika političkih stranaka/koalicija koje su zastupljene u novom sazivu Skupštine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici stranaka/koalicija: SDA – Stranka demokratske akcije; SDP – Socijaldemokratska partije BiH; Željko Komšić – Za građansku državu DF/GS; Narod i Pravda (NiP)/Stranka penzionera – umirovljenika BiH; SBiH – Stranka za BiH; NES BiH/PDA/Naprijed! – Za evropsku BiH zajedno; SBB – Fahrudin Radončić; BH Zeleni/BPS – Sefer Halilović/Tuzlanska alternativa. Predstavnici Naše stranke nisu prisustvovali sastanku.

Dogovoreno je da se konstituirajuća sjednica XI saziva Skupštine Tuzlanskog kantona održi u četvrtak, 12. novembra 2026. godine, s početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Na sastanku je dogovoren i dnevni red konstituirajuće sjednice: upoznavanje s konačnim ovjerenim rezultatima izbora za Skupštinu Tuzlanskog kantona, uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata poslanicima, davanje svečane izjave poslanika Skupštine, donošenje odluka o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja i privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, konstutisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Skupštini, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kanotna i izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Također, dogovoreno je da poslanici odnosno politički subjekti koji su zastupljeni u klubovima konstitutivnih naroda i Klubu ostalih do srijede, 18.11.2026. godine do 16 sati, dostave prijedloge kandidata odnosno kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje će Služba Skupštine Tuzlanskog kantona dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na ovjeru.