MUP TK: Pronađena oko 3 kg opojne droge, lišen slobode A.P. (39) iz Tuzle

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su, nakon višemjesečne istrage, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, dana 10.11.2026. godine na području grada Tuzla, postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili pretresanje lica A.P. (1987) iz Tuzle, motornog vozila i objekata koje isti koristi.

Prilikom pretresanja, pronađeni su i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: pištolj CZ kalibra 9 mm sa pripadajućim okvirom i municijom, četiri mobilna telefona, oko 2 kilograma bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Amfetamin speed”, oko 1 kilogram biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu “Cannabis sativa”, oprema za pakovanje opojne droge i vaga za precizno mjerenje. Oduzete materije će biti predmet vještačenja.

Po nalogu kantonalnog tužioca, A.P. je oduzeta sloboda i isti će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje nadležno postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.