Predstavljeni Dani evropskog naslijeđa 2026 u TK: Osam događaja u znaku 400 godina Behram-begovog naslijeđa

Manifestacija „Dani evropskog naslijeđa 2026“, koja će ove godine biti posvećena obilježavanju 400 godina Behram-begovog naslijeđa, predstavljena je danas na press konferenciji održanoj u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. U periodu od 10. novembra do 15. decembra ustanove kulture Tuzlanskog kantona, zajedno sa svojim partnerima, realizovat će osam programskih sadržaja posvećenih obrazovanju, književnosti, historiji, umjetnosti i očuvanju kulturno-historijske baštine.

Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, uz zajedničko učešće ustanova kulture čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Vlada TK za realizaciju ovogodišnjeg programa osigurala je 30.000 KM, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i mladih istraživača.

Ovogodišnja manifestacija posvećena je Behram-begu, uglednom vakifu i dobrotvoru, čije naslijeđe predstavlja značajan dio historijskog, obrazovnog i kulturnog identiteta Tuzle. Kroz zajedničke aktivnosti ustanova kulture bit će predstavljena četiri stoljeća razvoja obrazovanja, književnosti, nauke i dobročinstva, s posebnim naglaskom na bogatu pisanu baštinu Bosne i Hercegovine, historiju Behram-begove medrese i značaj očuvanja kulturnog naslijeđa za buduće generacije.

Na press konferenciji o značaju manifestacije, njenim ciljevima i planiranim sadržajima govorili su Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, dr. Ahmed Hatunić, direktor JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, i Sanja Dukić, direktorica JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Zajedničkim djelovanjem do kvalitetnijih kulturnih programa

Ministar Damir Gazdić istakao je da Ministarstvo nastavlja praksu finansijske podrške Danima evropskog naslijeđa, ali i da je uspostavljen model prema kojem ustanove kulture zajednički planiraju i realizuju programe, uz koordinaciju resornog ministarstva. Takav pristup, kako je naglasio, omogućava kvalitetniju saradnju, povezivanje s građanima i partnerima te snažniju promociju kulturnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.