Poraz rukometaša BiH na otvaranju kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je započela nastup u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Selekcija Slovenije slavila je u Kopru u susretu prvog kola rezultatom 38:28, nakon što je već u prvom poluvremenu stekla prednost od 11 golova.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Amer Šahinović i Danijel Stijović sa po šest pogodaka, dok je Renato Čajić dodao pet. U slovenskom timu Aleks Vlah postigao je šest golova.

Reprezentacija BiH kvalifikacije nastavlja u nedjelju, 8. novembra, kada će u tuzlanskom Mejdanu ugostiti selekciju Češke u susretu drugog kola.

U grupi 5, osim BiH i Češke, nalazi se i Izrael. Plasman na Evropsko prvenstvo izborit će dvije prvoplasirane selekcije iz svake kvalifikacione grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.