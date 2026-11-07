Kino Srebrenik: Od 13 sati sinhronizovani film “Mačak u šeširu”, od 19 sati bh film “Udovac”

Za najmlađu raju danas 13:00 sati stiže još jedan od favorita najmlađe publike. “Mačak u šeširu”, američki animirani fantastični humoristični film iz 2026. godine. Sinhronizovana epska avantura u kojoj vladaju nestašluk, čarolija i nezaboravni haos. Radeći ono što najbolje zna, Mačak širi radost među djecom svojim prepoznatljivim, duhovitim i pomalo nestašnim stilom, vodeći njih i publiku na fantastično putovanje kroz svijet kakav do sada nisu vidjeli.



Večeras od 19:00 sati na programu je Udovac – bosanskohercegovačka drama iz 2026. godine. Mirsad, šezdesetdvogodišnji električar, živi u patrijarhalnom okruženju u kojem je i odrastao. Njegova uhodana, rutinska svakodnevnica drastično se mijenja nakon iznenadne smrti supruge Enise. Mirsad ostaje sam dok njegova odrasla djeca žive svoje živote. Pokušavajući da se navikne na život bez supruge, shvata da joj tokom braka nije posvećivao dovoljno pažnje i ljubavi, uzimajući je zdravo za gotovo. Njegov već otuđeni odnos sa sinom dodatno se pogoršava kada sazna da sin živi s muškim prijateljem. Dok ga najbolji prijatelj nagovara da pronađe novu ženu, Mirsad počinje preispitivati svoj život i ponašanje prema ljudima oko sebe, no za Enisu je prekasno. Uskoro primjećuje da i njegova kćerka živi sličnim životom kao i njena majka.

Vidimo se u kinu.