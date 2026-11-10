U Srebreniku održan sajam “Jesen u kraljevskom gradu

U Srebreniku je održan sajam “Jesen u kraljevskom gradu ”. Ovo je tradicionalni sajam koji organizuje udruženje žena Diva Srebrenik, uz podršku Grada Srebrenika, Turističke zajednice Srebrenik i JU Centar za kulturu i informisanje i ove godine je bio međunarodnog karaktera, a okupio je prekoo 60 izlagača iz cijele BiH i regije.

Posjetioci sajma su mogli pogledati, probati ali i kupiti razne domaće proizvode, rukotvorine, tradicionalna domaća jela, poslastice, zdravu hranu i još mnogo toga. Osim što daje priliku različitim udruženjima da predstave svoj rad i da se međusobno druže, ovaj sajam je i jedan lijep primjer promocije samog grada Srebrenika.

Prema riječima predsjednice udruženja “Diva” Dekide Zahirović, ovaj sajam je do sada rekordan po broju izlagača.

Ova manifestacija je bila prilika za jedno lijepo i ugodno druženje izlagača iz cijele BiH i regije, a nju su dodatno uljepšali učenici koji su imali svoje štandove, te mladi članovi KUD Mehmed Ibrahimović sa prigodnim programom.