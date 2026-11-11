Danas oblačno uz povremenu kišu

Jutros je u našoj zemje pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu i jugozapadu je zabilježena slaba kiša.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19 °C.

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna, pod uticajem nestabilnog vremena, kiše i južnog strujanja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije u drugom dijelu dana i sa noćnim satima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Poželjno je reducirati aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.