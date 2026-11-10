Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije u dva naselja

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su tri krivična djela, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda, 1 kućna posjeta i 3 terenske intervencije, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (10.11.) na području Grada Srebrenika u naseljima Uroža Drenik u vremenu od 09:00 do 12:00 sati i Donji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VRIJEME – Oblačno jutro uz temperaturu od 9 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 14 do 16 stepeni.