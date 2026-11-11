Važno za rdoitelje: U FBiH se nastavlja obavezna vakcinacija novorođenčadi protiv tuberkuloze

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH navode da se BCG vakcina primjenjuje u novorođenačkoj dobi i ima važnu ulogu u zaštiti djece od najtežih oblika bolesti, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze. U Federaciji BiH obuhvat vakcinacijom BCG vakcinom u 2025. godini iznosio je 93,3 posto.

U Federaciji Bosne i Hercegovine nastavlja se vakcinacija protiv tuberkuloze BCG vakcinom, u skladu s važećim propisima i Programom obavezne imunizacije za 2026. godinu, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH (ZZJZ FBiH).

Odluka o nastavku vakcinacije ovom vakcinom, koju prema kalendaru obavezne imunizacije u FBiH primaju novorođenčad, donesena je nakon razmatranja prikupljenih podataka o sigurnosti i kvalitetu vakcine te na osnovu mišljenja Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju.

Zavod je 6. oktobra privremeno obustavio distribuciju i preporučio privremeni prekid primjene BCG vakcine proizvođača Bul Bio NCIPD d.o.o., nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) obustavila njenu distribuciju i primjenu u Hrvatskoj zbog prijavljenih ozbiljnih neželjenih reakcija.

Iz Zavoda navode da je ova mjera poduzeta iz predostrožnosti, s ciljem dodatne procjene dostupnih informacija i zaštite zdravlja djece.

U međuvremenu je Zavod razmotrio informacije iz Hrvatske, dokumentaciju proizvođača, podatke nadležnih regulatornih institucija i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kao i dosadašnja iskustva u primjeni ove vakcine u Federaciji BiH.

Prema obavještenju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) od 6. oktobra, sve serije ove vakcine uvezene tokom 2026. godine prošle su posebnu kontrolu kvaliteta u Kontrolnom laboratoriju ALMBiH, uz zadovoljavajuće rezultate.

Također, Agencija je navela da u Bosni i Hercegovini od 2020. godine do datuma izdavanja navedenog obavještenja nisu bile prijavljene sumnje na neželjene reakcije na ovu vakcinu.