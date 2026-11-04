Nalozi za oktobarske naknade danas uneseni, civilnim žrtvama rata i povećanje sa zaostacima

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas pušta naloge za oktobarske naknade osobama s neratnim invaliditetom i civilnim žrtvama rata na isplatu. Ministarstvo pojašnjava razlike u iznosima koje korisnici mogu očekivati na svojim računima, te obavještava kantone o novom roku za unos naloga.

Korisnicima neratnih invalidnina prošlog mjeseca isplaćene su uvećane mjesečne naknade, zajedno s razlikama za juli i august, zbog čega je ukupan iznos na njihovim računima bio veći.

Ovog mjeseca korisnicima se isplaćuje redovna oktobarska naknada po uvećanoj osnovici, bez zaostataka koji su već isplaćeni. Manji ukupan iznos u odnosu na prethodnu uplatu stoga ne predstavlja smanjenje naknade.

„Važno je da korisnici znaju šta im je uplaćeno i za koji period. Osobama s neratnim invaliditetom povećanje ostaje na snazi. Prošla uplata bila je veća jer je uključivala i zaostatke za juli i august, dok sada primaju samo redovnu mjesečnu naknadu po uvećanoj osnovici. Civilne žrtve rata uz ovu isplatu dobit će uvećane naknade i razlike za prethodna tri mjeseca. Želimo ovo jasno objasniti kako ljudi, kada provjere svoje račune, ne bi morali brinuti da im je neko pravo umanjeno. To je iskustvo stečeno na prošlom usklađivanju i isplatama“, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Civilnim žrtvama rata uvećane naknade i razlike za tri mjeseca

Civilnim žrtvama rata prošlog mjeseca nisu isplaćene uvećane naknade jer su kantoni ranije dostavili obračune po staroj osnovici. Uz oktobarsku naknadu, obračunatu po novoj osnovici, korisnicima će sada biti isplaćene i razlike za juli, august i septembar.

Osnovica za obračun naknada civilnim žrtvama rata za period juli–decembar 2026. godine iznosi 851,21 KM. U skladu s članom 16. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, osnovica i mjesečni iznosi ovih primanja usklađuju se identično kretanju invalidnina branilaca i članova njihovih porodica.

Po novoj osnovici, najviši mjesečni iznos naknada iznosi 1.946,27 KM i odnosi se na civilne žrtve rata sa 100 posto oštećenja organizma kojima su utvrđeni pravo na tuđu njegu i pomoć prve grupe i ortopedski dodatak prve grupe. Najniži iznos, za korisnike sa 60 posto oštećenja organizma, iznosi 153,22 KM. Porodična invalidnina iznosi od 366,02 KM do 553,29 KM.

Naknade će u novembru primiti 7.577 korisnika prava civilnih žrtava rata i njihovih porodica, a Federacija BiH za ovu isplatu izdvaja 2.742.549,08 KM, dok se za obje kategorije korisnika, dakle neratne invalidnine i naknade civilnih žrtava rata, ovog mjeseca iz budžeta ukupno izdvaja 30,7 miliona maraka.

Novi rok za unos naloga je do četvrtog u mjesecu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobilo je instrukciju Federalnog ministarstva finansija da se nalozi za isplatu unose do četvrtog u mjesecu, umjesto do desetog, kako je bilo predviđeno ranijom instrukcijom.

Ministarstvo poziva nadležne kantonalne organe da dostavljanje obračuna prilagode novom roku kako bi se omogućili pravovremen unos naloga i redovna isplata naknada korisnicima.