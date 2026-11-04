Rukometna reprezentacija BiH kvalifikacije za Evropsko prvenstvo otvara gostovanjem u Sloveniji

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Sloveniji otvoriti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine, a izabranici selektora Damira Doborca pokušat će pozitivnim rezultatom započeti borbu za plasman na kontinentalnu smotru.

Bh. rukometaši nalaze se u grupi 5, u kojoj su još selekcije Slovenije, Češke i Izraela, a nakon večerašnjeg gostovanja već u nedjelju ih očekuje novi izazov. U drugom kolu kvalifikacija reprezentacija BiH će u Tuzli ugostiti Češku.

Selektor Doborac uoči početka kvalifikacija suočio se s problemima prilikom sastavljanja ekipe, posebno na poziciji desnog beka, na kojoj zbog povreda četverice prvobitno planiranih reprezentativaca ima veoma ograničene mogućnosti. Jedina opcija na toj poziciji trenutno je Faris Čolaković, koji također ima zdravstvenih problema, zbog čega je njegov nastup protiv Slovenije neizvjestan.

Uprkos kadrovskim poteškoćama, selektor vjeruje u igrače koji su se odazvali pozivu i smatra da njihova motivacija, mladost i želja za dokazivanjem mogu predstavljati značajan adut protiv kvalitetnog domaćina.

– Slovenija je ozbiljan protivnik, ali nećemo unaprijed odustati. Naša prednost u ovom trenutku mogu biti mladost, želja za dokazivanjem i velika motivacija igrača da nastupaju za reprezentaciju. Imamo svoje adute i pokušat ćemo ih iskoristiti.

Vjerujem u igrače koje sam pozvao, računam na njih jer u svojim klubovima imaju značajnu minutažu i nalaze se u dobrom takmičarskom ritmu – kazao je Doborac u najavi utakmice.

Sličnog je stava i kapiten reprezentacije Ibrahim Haseljić, koji je naglasio da ekipa mora biti maksimalno koncentrisana i smanjiti broj tehničkih grešaka ukoliko želi parirati jednom od kvalitetnijih evropskih sastava.

– Kvalitet protivnika je neupitan, s obzirom na to da slovenski reprezentativci nastupaju u jakim klubovima i imaju značajne uloge u svojim ekipama. Zbog toga će za nas biti posebno važno da smanjimo broj tehničkih grešaka i iskoristimo energiju i želju za dokazivanjem. Svjesni smo kakva nas reprezentacija očekuje. Nakon te utakmice okrenut ćemo se pripremama za Češku – kazao je Haseljić.

Kapiten je dodao da problemi i dešavanja izvan sportskog terena ne smiju utjecati na atmosferu u reprezentaciji, ističući da su igrači na okupljanje došli s jasnim ciljem – da igraju rukomet i dostojno predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.

Utakmica između Slovenije i Bosne i Hercegovine igra se večeras od 18 sati u Kopru, a nakon tog susreta bh. rukometaši pripremat će se za nedjeljni duel protiv Češke u Tuzli.