EU planira uvođenje umjetne inteligencije u škole: Učenici bi mogli dobijati posebne certifikate

Evropska unija planira uvesti certifikate o poznavanju umjetne inteligencije (AI) za učenike uzrasta od 15 godina, s ciljem da mladima pomogne da razumiju funkcioniranje novih tehnologija, prepoznaju manipulacije i razviju sposobnost kritičkog procjenjivanja informacija.

Prema najavama Evropske komisije, certifikati bi se trebali početi uvoditi tokom školske 2027/2028. godine, u okviru nastojanja da se obrazovni sistemi prilagode brzom razvoju umjetne inteligencije.

Potpredsjednica Evropske komisije Roxana Mînzatu izjavila je da će ova inicijativa pomoći učenicima da razumiju kako umjetna inteligencija funkcioniše, provjeravaju informacije koje im pruža, prepoznaju manipulacije i znaju kada je potrebno prestati koristiti tehnologiju.

Inicijativa dolazi u trenutku kada se nastavnici i učenici širom svijeta suočavaju s izazovima koje umjetna inteligencija donosi u obrazovanje.

Prema podacima koje navodi Euronews, približno svaki treći petnaestogodišnjak u Evropskoj uniji ne postiže zadovoljavajuće rezultate u čitalačkoj i matematičkoj pismenosti.

Iako EU nema direktnu nadležnost nad obrazovnim politikama država članica, Evropska komisija već podržava aktivnosti usmjerene na sigurnu primjenu umjetne inteligencije u nastavi.

Mînzatu je istaknula da umjetna inteligencija može unaprijediti obrazovne procese, posebno kroz individualizirano učenje i prilagođavanje nastavnih sadržaja potrebama učenika.

Naglasila je i da inicijativa nije u suprotnosti s naporima EU da ograniči pristup društvenim mrežama mlađim tinejdžerima, jer obrazovna primjena umjetne inteligencije nema istu svrhu kao algoritmi društvenih platformi koji mogu izazvati ovisnost.