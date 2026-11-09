Zmajevi se okupljaju u Sarajevu: Muharemović propušta duel sa Švedskom, Dedić se vraća u reprezentaciju

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se okuplja u Sarajevu u posljednjoj reprezentativnoj pauzi ove godine i počinje pripreme za završnicu Lige nacija.

Zmajeve u subotu čeka okršaj sa Švedskom u Stockholmu, a tri dana kasnije u Zenicu dolazi Rumunija.

Švedska nakon četiri kola predvodi grupu B4 Lige nacija sa 10 bodova, slijedi Bosna i Hercegovina sa osam, Poljska sa četiri boda, dok je Rumunija bez bodova.

Za razliku od napornog septembarsko-oktobarskog prozora, kada su u kratkom roku odigrane četiri utakmice, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez može računati na Amara Dedića koji je tada bio povrijeđen. S druge strane, Zmajevi će u Švedskoj biti oslabljeni neigranjem suspendovanog Tarika Muharemovića i to će svakako biti udarac, s obzirom na to u kakvoj formi defanzivac Leedsa igra ove sezone.

Ono što je sasvim jasno, utakmica u Švedskoj bit će direktni okršaj za prvo mjesto i direktan plasman u Ligu A, drugo mjesto donosi baraž za Ligu A, a treće zagarantovan ostanak u B Ligi.