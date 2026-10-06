Obilježen Svjetski dan učitelja: Nagrađeni učitelji i nastavnici koji su ostavili trag u obrazovanju

Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su, okupljeni na centralnoj manifestaciji, nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju na području Tuzlanskog kantona.

Čestitavši svim zaposlenima u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu.

„Imajući u vidu tu činjenicu mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijama jer imamo situaciju da sve je manje mladih ljudi koji upisuju nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama”, rekao je ovom prilikom ministar Omerović.

Ova je manifestacija, prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda TK Izeta Numanovića, opravdano postala tradicionalna.

„Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj – da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i, između ostalog, kroz odavanje javnog priznanja trebalo bi biti dosljedan u takvoj praksi.“

Među nagrađenima je i Seada Hodžić, nastavnica informatike u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ u Gračanici.

„Ja radim 32 godine i sve teže je biti nastavnik. Ali ako se ovaj posao radi iz ljubavi i mi se moramo prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači ne možemo biti nastavnici koji su iza katedre i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, stvarati nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama da ih zainteresujemo za nastavu, za čas“, prenijela je svoja iskustva dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Seada Hodžić.

Dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika u osnovnoj školi je Dino Isanović

„Dobiti nagradu u jakoj konkurenciji je velika čast a ovom prilikom bih volio ovu svoju nagradu podijeliti sa svim mojim inovativnim kolegama koji vode naprijed ovu našu profesiju“, rekao je nastavnik Isanović pojasnivši da je načinio aplikaciju koja učenicima olakšava prelazak iz „blokovskog“ u pravo programiranje uz uvođenje inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju i rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om uspješno završe zadatak.

Resorno ministarstvo u saradnji sa sindikatima obrazovanja putem ovih manifestacija ukazuju na važnost stalnog preispitivanja uloge i položaja prosvjetnih radnika, uslova u kojima rade i rezultate koji ostaju u društvu.

Predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Amila Husić čestitala je dobitnicima priznanja, naglasivši da posao prosvjetnog radnika nije lak.

„Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti, ono što do sada nismo susretali. Međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao i da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina. Smatram da izvodimo dobre ljude na kraju njihovog srednjoškolskog obrazovanja“, kazala je ovom prilikom Husić.