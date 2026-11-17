Najniža plata u FBiH za 2027. godinu ostaje predmet neslaganja između sindikata, poslodavaca i Federalne vlade. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine saopćio je da na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća nije prihvatio prijedlog prema kojem bi minimalna primanja radnika bila povećana za približno 3,5 posto.

Sindikati smatraju da bi takvo povećanje bilo nedovoljno u odnosu na rast troškova života te upozoravaju da bi moglo dodatno podstaći odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine.

Prema važećoj Uredbi o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plate, iznos se određuje na osnovu dva ekonomska pokazatelja, pri čemu se u obzir uzima 50 posto rasta potrošačkih cijena i 50 posto rasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH, za period od januara do septembra tekuće godine.

Iz Saveza samostalnih sindikata BiH navode da bi primjena ovih parametara za narednu godinu donijela povećanje od svega 3,5 posto, što smatraju neprihvatljivim za radnike koji se već suočavaju s visokim životnim troškovima.

U sindikatu upozoravaju da bi nedovoljno povećanje plata moglo negativno utjecati na ekonomski razvoj Federacije BiH, ali i na položaj penzionera i drugih socijalno osjetljivih kategorija stanovništva.

Najniža plata u FBiH trebala bi se usklađivati prema stručnoj spremi

Savez samostalnih sindikata BiH zbog toga je pokrenuo inicijativu za izmjenu postojeće uredbe, kojom bi se trajno uredio način određivanja i usklađivanja minimalnih primanja prema stručnoj spremi radnika.

Cilj predloženih izmjena je pravednija raspodjela koristi od ekonomskog rasta, uz ravnomjernije raspoređivanje tereta inflacije i povećanih troškova života. Sindikati smatraju da sadašnji sistem najveći dio tog tereta prebacuje upravo na radnike.

Prema njihovom prijedlogu, najniža plata u FBiH trebala bi biti uređena na način koji bi radnicima osigurao primanja usklađenija s njihovim kvalifikacijama, dok bi poslodavcima omogućio predvidivije planiranje troškova poslovanja.

Iz Saveza ističu da bi jasna i dugoročno primjenjiva metodologija koristila i vanbudžetskim fondovima, prvenstveno penzijskom i zdravstvenom osiguranju, kroz stabilniji rast prihoda od doprinosa.

Zbog toga su pozvali Vladu Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija da hitno razmotre dostavljenu inicijativu i pristupe izmjenama uredbe, kako bi se pitanje najniže plate sistemski uredilo prije utvrđivanja njenog iznosa za 2027. godinu.