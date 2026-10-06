Danas u BiH pretežno sunčano, temperature do 28 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu od 11 do 15°C

Vjetar je slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu od 11 do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 28°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.