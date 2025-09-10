Od 12. oktobra promjena na graničnim prelazima: Građani BiH na granici će dati otiske četiri prsta i fotografiju lica

Za nešto više od mjesec dana na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije, pa tako i s Republikom Hrvatskom, očekuju se velike promjene u kontekstu provjere identiteta putnika, uz uvođenje potpuno novih tehnoloških rješenja koja će zamijeniti dosadašnji tradicionalni način „pečatiranja“ pasoša, piše Večernji list BiH. Postepeni početak rada novog sistema ulaska/izlaska EU-a (EES), naprednog tehnološkog rješenja koje će digitalno evidentirati ulazak i izlazak državljana zemalja koje se trenutno nalaze izvan Evropske unije, važan je korak ka unapređenju efikasnosti upravljanja vanjskim granicama Unije. Šta to konkretno donosi i šta građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati, provjereno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

Iz Službe za odnose s javnošću MUP-a RH za Večernji list potvrđeno je da je sistem Entry/Exit (EES) u Hrvatskoj tehnički potpuno uspostavljen i spreman za primjenu, a postepeni početak rada očekuje se 12. oktobra 2025. godine, u skladu s odlukom na nivou Evropske unije. Sistem će se od tog datuma primjenjivati na svim međunarodnim graničnim preelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su na osnovu sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Govoreći o promjenama u načinu provjere identiteta putnika, pojašnjeno je da je EES novi informacioni sistem Evropske unije kojim se zamjenjuje dosadašnja praksa „pečatiranja“ putnih isprava. Njegovom primjenom automatski će se evidentirati lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine.

– Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, od navedenih osoba prikupljaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave. Ti podaci će se pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog narednog prelaska granice, dok će se kod idućih prelazaka identitet potvrđivati poređenjem fotografije lica s postojećim dosjeom u sistemu, što će značajno ubrzati postupak granične kontrole i dodatno povećati sigurnost – pojasnili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

Poslat je i upit u vezi sa statusom hrvatskih državljana u BiH, odnosno da li će oni biti podvrgnuti ovakvim provjerama. Rečeno je da se, u skladu s članom 2. Uredbe (EU) 2017/2226, sistem ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta.

– To znači da se EES neće primjenjivati na hrvatske državljane koji žive u Bosni i Hercegovini ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji, već će oni i dalje prelaziti granicu uz predočenje pasoša ili lične karte, bez obaveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema – naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova RH.

Modernizacija

EES će modernizirati i unaprijediti upravljanje vanjskim granicama EU-a. Omogućit će pouzdane podatke o graničnim prelazima, sistematski otkrivati osobe koje prekoračuju dozvoljeni boravak, kao i slučajeve prevare s dokumentima i identitetom. EES će tako doprinijeti sprečavanju nezakonitih migracija i zaštiti sigurnosti evropskih građana.

Pored toga, uz veću upotrebu automatizovanih graničnih provjera, putovanje će postati jednostavnije i sigurnije za sve. Novi sistem ispunjava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti, osiguravajući da lični podaci putnika ostanu zaštićeni i sigurni.

Od 12. oktobra nadalje, države članice će postepeno uvoditi EES tokom perioda od šest mjeseci. Granične vlasti će postepeno registrovati podatke državljana trećih zemalja koji prelaze granice. Na kraju tog perioda, EES će biti u potpunosti implementiran na svim graničnim prelazima.

Cilj postepenog uvođenja EES-a je omogućiti državama članicama da počnu koristiti prednosti novog sistema, a istovremeno osigurati da granične vlasti, transportna industrija i putnici imaju dovoljno vremena da se prilagode novim procedurama. U odluci Evropske komisije navodi se da EU pokretanjem EES-a u oktobru preduzima značajan korak ka ostvarenju svog cilja – stvaranju sigurnijeg i efikasnijeg sistema upravljanja granicama.