Od srijede novi ciklon uz pojačan jugo i lokalno jače padavine

U jutarnjim i prijepodnevnim satima utorka magla i niski oblaci će se postepeno razilaziti u većini mjesa, pa će poslijepodne biti pretežno sunčano vrijeme. Izuzetak su pojedine nizine na sjeveru uz rijeku Savu i kotline centralne i istočne Bosne, gdje se magla i hladnije vrijeme može zadržati veći dio dana.

Jutarnja temperatura u utorak od -3 do 1, na jugu do 3 °C. Dnevna temperatura od 1 do 4 u mjestima su dužim zadržavanje magle, drugdje od 5 do 10, na jugu do 13 °C.

U noći na srijedu(28.01.) postepeno naoblačenje sa zapada, pa će u srijedu biti pretežno oblačno vrijeme uz lokalno padavine. Glavnina padavina u srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje će biti umjerene do jake kiše i pljuskova. U ostatku zemlje manje padavina uz uglavnom slabu kišu, na sjeverozapadu Bosne lokalno umjerenu.

Vjetrovito u srijedu uz umjeren do lokalno na udare jak jugo. Na planinama olujni udari juga. U noći na četvrtak slabljenje vjetra.

U srijedu jutarnja temperatura od 0 do 5, lokalno do 7 °C. Dnevna temperatura 7 do 12, lokalno na sjeveroistoku Bosne do 15 °C.

Od četvrtka(29.01.) nastavak pretežno oblačnog vremena uz lokalno i povremeno slabije padavine. Više će biti suhog vremena. Za vikend blaži i kratkotrajan pad temperature, javlja BHMETEO.ba