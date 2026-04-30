Zaposleni u pravosuđu TK u ponedjeljak ponovo stupaju u štrajk

Članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu najavili su da će u ponedjeljak, 4. maja, ponovo stupiti u štrajk, potvrđeno je za Slon iz više izvora.

“O najavljenom štrajku su već obaviješteni Vlada TK, resorni ministri i rukovodioci pravosudnih institucija. Odluka se još može promijeniti ukoliko Vlada TK pozove Sindikat na razgovore.” kazao je za Faktor predsjednik Sindikata Nedžad Vrbić.

Podsjećamo, službenici i namještenici Kantonalnog suda Tuzla, Kantonalnog tužilaštva TK, te općinskih sudova u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku štrajkovali su od 1. decembra, tražeći povećanje plaća kroz uvođenje položajnog dodatka za poslove s posebnom odgovornošću.

Štrajk je ranije bio obustavljen odlukom Općinskog suda u Zenici, ali je Kantonalni sud u Zenici, nakon žalbe, utvrdio da nije bio nezakonit. Time su se, kako navode iz Sindikata, stekli uslovi za ponovno stupanje u štrajk.

Sindikat je prošle sedmice Vladi TK uputio poziv za razgovore, ali do danas nisu dobili pozitivan odgovor.