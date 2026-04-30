Isplata penzija za april u utorak 5. maja

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u utorak 5. maja 2026. godine.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 666,76 KM, zajamčena 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 724,36 KM (651,05 + 11,26 % = 724,36).

Na osnovu navedenog:

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka a) – za manje od 20 godina penzijskog staža – 60 % osnovice, iznosi 434,62 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka b) – za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 % osnovice, iznosi 470,83 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka c) – za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 % osnovice, iznosi 507,05 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka d) – za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 % osnovice iznosi 543,27 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka e) – za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 % osnovice ,iznosi 615,71 KM,

– Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačka f) – za 40 godina penzijskog staža i više – 95 % osnovice, iznosi 688,14 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 01. januara 2026. godine, iznosi :

– Najniža invalidska penzija iznosi 651,92 KM,

– Najniža porodična penzija iznosi 651,92 KM.

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 KM.

Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda PIO BiH.