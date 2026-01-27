Utorak, 27 Januara, 2026
Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda, a evidentirano je i 1 krivično djelo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 65 pregleda i 2 kućne posjete, 5 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 27.01.2026.godine (utorak) u naselju Dedići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i suho vrijeme tokom cijelog dana, bez padavina. Temperature će se kretati od 0°C u ranim jutarnjim satima do ugodnih 10°C poslijepodne.

