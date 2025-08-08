Od sutra na snazi novi Krivični zakon FBiH: Povećane kazne za nasilje u porodici

Novi izmjenjeni tekst Krivičnog zakona Federacije BiH stupit će na snagu 9. augusta, a to znači da sada krivično zakonodavstvo prepoznaje način izvršenja krivičnog djela putem informacijsko komunikacijskih tehnologija, raščlanjuju se pojmovi rodno zasnovanog nasilja prema ženama, a povećane su kazne za djela „nasilje u porodici“ i „tešku tjelesnu povredu“.

Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH utvrđeno je i kažnjavanje onih koji prekrše zabranu prilaska utvrđenu sigurnosnom mjerom, iznos za zamjenu zatvorske kazne povećan je sa 100 KM na 150 KM po danu zatvorske kazne, a određeno je da zatvorska kazna ne može biti zamijenjena novčanom za krivična djela protiv spolne slobode i morala, krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije ili organizirane trgovine ljudima.

Jednom od dopuna je propisan novi član „teško ubistvo ženske osobe“, koji propisuje da „ko učini rodno zasnovano ubistvo ženske osobe, kaznit će se kaznom zatvora od 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora“.

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma 23. jula i na sjednici Doma naroda 16. juna ove godine. U Službenim novinama Federacije BiH Ukaz o proglašenju ovog zakona, koji je potpisala predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, objavljen je 1. augusta, čime je omogućeno da stupi na snagu, osmog dana od objave – 9. augusta.

Izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH Federalna vlada i resorno Federalno ministarstvo pravde pristupilo je s ciljem unapređenja zaštite djece, žena i porodice kao jezgre društva, te radi usklađivanja krivičnog zakonodavstva s evropskom pravnom stečevinom.

Zakonske odredbe morale su se uskladiti sa pravnom stečevinom Evropske unije te se ovim zakonom u zakonodavstvu Federacije djelimično preuzima Direktiva (EU) 2024/1385 Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. maja 2024. godine o suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.