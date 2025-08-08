U FBiH počinje isplata invalidnina za juli

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za juli 2025. godine, u ukupnom iznosu od 31.033.806,52 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.262.412,22 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.