Od sutra prestaje pečatiranje pasoša pri ulasku u EU, prelazak granice evidentira se digitalno

Države članice Evropske unije (EU) od petka, 10. aprila 2026. godine, počinju s potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska – EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Republike Hrvatske.

Prema riječima hrvatskog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, za građane Hrvatske i druge državljane EU nema promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja.

– Umjesto dosadašnjeg pečatiranja putovnica, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenata te automatski otkriva prekoračenje boravka. Uz to, države članice prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnost – istaknuo je Božinović.

Hrvatska je već aktivno uključena u sistem s oko 3,7 miliona evidentiranih putnika i približno 10 posto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljednu provedbu šengenskih pravila.

Iako se tokom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prijelazi dodatno su opremljeni i organizirani kako bi se čekanja svela na minimum, poručio je Božinović.

EES je jedan od ključnih informacionih sistema Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postupno uvođenje sistema započelo je 12. oktobra 2025. godine, što je državama članicama omogućilo prilagodbu tehničkih sistema i procedura te obuku službenika. Od 10. aprila 2026. godine sistem se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama, objavio je hrvatski MUP.