Danas sunčano, evo i prognoze za naredne dane

Prema prognozi FHMZ-a danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostalim područjima slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 °C.

U petak 10.04.2026., prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno naoblačenje. U drugom dijelu poslijepodneva i tokom noći je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 23 °C.

U subotu 11.04.2026., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U prvom dijelu dana slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar na sjeveru zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

U nedjelju 12.04.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 23 °C.