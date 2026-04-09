Za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu) zbog velikog oštećenja.

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog radova na asfaltiranju regionalne ceste R-443 Resnik-Kreševo saobraćaj je obustavljen od 05 do 20 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je regionalna cesta R-443a Kreševo-Lepenica.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i A-1 Sarajevo zapad-Lepenica je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog izvođenja neophodnih radova.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab na autocesti A-1, zatvorena je dionica Lepenica-Tarčin. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-lijevom stranom autoceste.

Zbog planiranih radova na donjem dijelu konstrukcije mosta Hercegovina, na dionici A-1 Počitelj-Bijača, saobraća se usporeno, samo preticajnom trakom.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.