Odobrena novčana pomoć boračkoj populaciji

Vlada FBiH je prije deset dana, na prijedlog Federalnog ministarstva za boračka pitanja, donijela uredbu na osnovu koje pravo na jednokratnu pomoć imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja, kao i novčane egzistencijalne naknade.

Toni Kraljević, dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar finansija, potvrdio je za N1 da će danas ili sutra biti izvršena isplata dodatka bivšim braniocima u vidu jednokratne pomoći.

Riječ je o iznosu od 200 KM koji će korisnici boračkih naknada imati na svojim računima, s obzirom na to da je, kako je istakao Kraljević, nalog za isplatu potpisan danas.

Prema ovom aranžmanu, više od 99.000 korisnika dobiće po 200 KM, za što je iz budžeta Federacije BiH izdvojeno 19,8 miliona KM.

Kako je ranije navedeno iz Vlade FBiH, cilj ove mjere je osigurati finansijsku i materijalnu podršku korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, čiji se status finansira iz federalnog budžeta, a sve zbog povećanja cijene potrošačke korpe i rasta troškova života.