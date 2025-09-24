Srijeda, 24 Septembra, 2025
Koridor Vc: U oktobru Hrvatska otvara zadnje dionice autoputa od BiH do Mađarske

U oktobru se očekuje otvorenje posljednje dionice autoceste na hrvatskom dijelu koridora Vc, od granice sa Bosnom i Hercegovinom (Svilaj) do granice s Mađarskom.

Radi se o pet kilometara dugoj trasi vrijednoj oko 45 miliona eura. Dionica je bila posebno zahtjevna zbog gradnje montažnog mosta dužine 400 metara, s nosačima težim više od 120 tona, koji prelazi željezničku prugu i rijeku Karašicu.

Autocesta A5, koja povezuje granicu s Mađarskom i most Svilaj, ukupno je duga 88,7 kilometara i ima veliki značaj za prometnu povezanost i razvoj Slavonije, piše HRT.

Moderni granični prijelaz Svilaj u BiH, koji se veže na dio dionice Koridora Vc, posljednji je otvoren u našoj zemlji sa susjednom Hrvatskom.

U septembru 2021. godine otvoren je most Svilaj i granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prijevoz robe je omogućen od 1. marta 2022. godine.

