Sarajevska policija uvodi body kamere: Svaka patrola od sutra pod nadzorom objektiva

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) od sutra, 25. septembra, na uniformama će nositi tzv. body kamere.

“Nakon što su ispunjene pravne i tehničke pretpostavke za primjenu body kamera u redovnim poslovima i zadacima policijskih službenika – patrola Jedinice za saobraćaj i policijskih stanica u policijskim upravama, sukladno dinamici ispunjavanja terenskih pretpostavki po svakoj organizacionoj jedinici ponaosob, policijski službenici su sukcesivno počeli s primjenom body kamera. Upotreba body kamera u radu patrola svih osam policijskih uprava i Jedinici za saobraćaj, u potpunosti će biti funkcionalna od četvrtka, 25. septembra 2025. godine”, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a KS.

Naglašeno je da je body kamera ustvari mini video kamera koja će biti pričvršćena na pogodnom mjestu uniforme iznad pojasa.

Body kamera će biti postavljena tako da snima prostor ispred policijskog službenika. Policijski službenik je dužan da prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlaštenja, upozna lice prema kome se primjenjuju, da se snima. U izuzetnim slučajevima, kada upoznavanje lica, može ugroziti sigurnost policijskog službenika ili drugog lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu policijskog ovlaštenja, policijski službenik može odgoditi upoznavanje lica da će se koristiti “body” kamera. Čim navedene okolnosti prestanu, policijski službenik obavijestit će lice da se koristi “body” kamera”, objašnjeno je.

A kada policijski službenik ne primjenjuje policijske ovlasti kamera će biti ugašena.