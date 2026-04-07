Odobreno korištenje TKFIT aplikacije u osnovnim školama u TK

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je odlukom odobrio korištenje TKFIT aplikacije u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. TKFIT aplikacija namijenjena je za praćenje tjelesnog i motoričkog razvoja učenika od V do IX razreda osnovne škole u cilju sistemskog praćenja tjelesnog i motoričkog razvoja djece kroz mjerenje somatskih karakteristika (visina, tjelesna masa, kožni nabor na tricepsu i procjenu motoričkih sposobnosti (aerobni kapacitet, snaga, fleksibilnost, brzina, koordinacija), odnosno parametara za izračun indeksa tjelesne spremnosti i nutritivnog statusa djeteta.

„Praćenje tjelesnog i motoričkog razvoja djeteta putem aplikacije Fakulteta za tjelesni odgoj Univerziteta u Tuzli provodit će se u svim školama uz saglasnost roditelja/staratelja učenika i otvara mogućnost bolje saradnje škola i Fakulteta u cilju unaprijeđenja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i zdravlja djece“ – kazao je ministar Omerović.

Testna faza primjene TKFIT aplikacije provodit će se do kraja tekuće nastavne godine u: JU OŠ „Višča“ Višća, JU OŠ „Tušanj“ Tuzla, JU OŠ „Džakule“ Džakule i JU OŠ „Grivice“ Banovići. „Iskoristit ćemo ovaj period do kraja nastavne godine da u odabranim školama izvršimo testnu fazu primjene aplikacije, te da do početka naredne školske godine organiziramo odgovarajuće obuke za školske administratore i nastavnike tjelesnog i zdravstvenog odgoja za primjenu aplikacije. Na osnovu podataka naš je zadatak da Ministarstvu i Pedagoškom zavodu redovno podnosimo izvještaj sa preporukama za pravilan rad i razvoj djece“ – kazao je Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.