Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola iz reda nacionalnih manjina u TK

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2025/2026. godini, broj: 10/1-11-008653-1/26 od 2.4.2026. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za srednjoškolce iz reda nacionalnih manjina

Konkurs je objavljen 7.4.2026. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola“, putem prijavnog obrasca.