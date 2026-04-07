Potpredsjednik RS, Ćamil Duraković u službenoj posjeti UKC Tuzla

Direktor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, u službenu posjetu primio je Ćamila Durakovića, potpredsjednika RS-a.

Tokom sastanka razgovarano je o saradnji i podršci koju UKC Tuzla pruža povratničkoj populaciji s područja entiteta RS. Potpredsjednik Duraković izrazio je zahvalnost menadžmentu UKC Tuzla i direktoru Umihaniću na predanosti i humanosti u pružanju zdravstvene zaštite povratnicima. Istakao je da takva podrška ima jako važnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života povratničke populacije.

Direktor Umihanić naglasio je da se liječenje povratnika koji žive u općinama RS finansira iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, putem Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Međutim, upozorio je da trenutna izdvajanja ne prate stvarne troškove liječenja, te da su nadležnim institucijama više puta upućeni zahtjevi za povećanje sredstava, što nije naišlo na razumijevanje.

Uprkos nerazumijevanju i finansijskim izazovima, UKC Tuzla nije prekidao pružanje zdravstvene zaštite povratnicima, naglašavajući da je riječ o moralnoj i profesionalnoj obavezi prema ljudima koji su se vratili na svoja ognjišta.

“I dalje ćemo činiti sve što je u našoj mogućnosti, ali očekujemo da nadležne institucije ozbiljno razmotre potrebu stabilnog finansiranja ovih usluga za povratničku populaciju u RS”, rekao je direktor Umihanić.

Potpredsjednik Duraković je posebno pohvalio angažman medicinskog osoblja UKC Tuzla u humanitarnim aktivnostima, uključujući besplatne specijalističke preglede u ambulanti EMMAUS u Potočarima, kao i značajnu podršku tokom obilježavanja 11. jula, dana sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, zaštićenoj zoni UN-a.

Dodao je da povratnici s velikim poštovanjem govore o Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, te podsjetio da je ova ustanova predvođena direktorom Umihanićem nagrađena Plaketom opštine Srebrenica za svoj doprinos ovoj lokalnoj zajednici, informišu iz UKC-a Tuzla.