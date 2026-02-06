Određena mjera pritvora za Alju Salkića (32) iz Lukavca

Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Alju Salkića (32) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 73 Zakona o oružju i municiji TK i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Lukavcu istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Lukavac, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku UP MUP-a TK, su izvršili pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni u Lukavcu, te je pronađena veća količina oružja i municije: dvije puške, ručni bacač, više protugradnih raketa, veća količina municije za automatsko, poluautomatsko i lovačko oružje i određena količina eksploziva. Također, istražitelji su pronašli i više pakovanja sa oko 650 grama opojne droge marihuana (Cannabis sativa) pripremljene za dalju prodaju i jednu digitalnu vagu na kojoj je utvrđeno prisustvo opojne droge amfetamin.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.