U nedjelju se održavaju ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske

U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za nedjelju, 08.02.2026. godine danas je planirana dostava izbornog materijala izbornim komisijama u 17 osnovnih izbornih jedinica u kojima se na 136 biračkih mjesta održavaju ponovljeni izbori.

Biračka mjesta će biti otvorena od 07:00 do 19:00 sati.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima 84.474 birača.

Pregled biračkim mjesta na kojim se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske dostupan je na linku:

https://www.izbori.ba/Documents/2025/pi_2025_1/odluka_o_rasp_i_odrzavanj_prij_izbora-bos.pdf

Podsjećamo da ukupno 4.894 posmatrača ima pravo posmatranja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH je objavila pregled prava i obaveza izbornih posmatrača koji je dostupan na linku:

https://www.izbori.ba/Documents/2025/pi_2025_1/prava_i_obaveze_posmatraca_ponovljeni_izbori_2026-bos.pdf

Centralna izborna komisija BiH poziva sve učesnike izbornog procesa da doprinesu da se ponovni izbori za predsjednika Republike Srpske održe u skladu sa zakonom i demokratskim standardima, a posebno poziva izbornu administraciju da striktno primjenjuju odredbe Izbornog zakona BiH i instrukcije Centralne izborne komisije BiH.

Na dan ponovnih izbora u nedjelju,08.02.2026. godine Centralna izborna komisija BiH će tokom dana putem saopćenja informirati javnost o toku izbornog procesa uključujući informacije o otvaranju biračkih mjesta, odzivu birača a do 22:30 sati je planirana objava prvih preliminarnih rezultata na web stranici Centralne izborne komisije BiH u postojećoj aplikaciji izbornih rezultata.