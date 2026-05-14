Sunčano danas, od večeras stižu oblaci i kiša: Evo kakav nas vikend očekuje

Jutros, 14. maja, u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti ima na području Krajine.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U Sarajevu pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

Sutra, 15. maja (petak), umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni.

U subotu, 16. maja, u Bosni i Hercegovini i dalje nestabilno vrijeme. Prije podne sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena.

U nedjelju, 17. maja, pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Više padavina se očekuje u sjeverozapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 20 stepeni.