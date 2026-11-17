Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca, koji se obilježava 17. novembra, u Tuzli će danas biti organizovan defile učenika srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Očekuje se učešće oko 200 mladih, koji će zajedničkom šetnjom kroz grad ukazati na značaj učeničkog aktivizma, međusobnog povezivanja i potrebe da se glas srednjoškolaca snažnije čuje u društvu.

Okupljanje učesnika planirano je u 11:30 sati ispred Robne kuće Tuzlanka, odakle će se srednjoškolci uputiti prema Gimnaziji „Ismet Mujezinović“, a potom Ulicom Tabašnice nastaviti do Trga slobode, gdje će defile biti završen.

Na Trgu slobode planirano je obraćanje Emanuele Softić, predsjednice Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, koja će okupljenima uputiti poruku povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca.

Učešće je ponuđeno svim srednjim školama s područja Tuzlanskog kantona, a učenici će tokom defilea nositi transparente s porukama o pitanjima koja smatraju važnim za svoju generaciju.

Mladi žele biti aktivni učesnici društvenih promjena

Organizaciju događaja predvodi Emanuela Softić, učenica Savremeno-umjetničke škole Tuzla i predsjednica Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, koja ističe da mladi žele više prilika za izražavanje svojih stavova i aktivnije učešće u društvenom životu.

„Mislim da je nama mladima potrebno više prilika da pokažemo šta mislimo, šta želimo i koliko možemo doprinijeti društvu u kojem živimo. Često se govori da smo mi budućnost, ali ja smatram da smo i sadašnjost i da ne trebamo čekati neke naredne godine da bismo dobili priliku da učestvujemo i budemo saslušani“, poručila je Softić.

Jedan od glavnih ciljeva ovogodišnjeg obilježavanja jeste skrenuti pažnju javnosti na važnost uključivanja srednjoškolaca u razgovore i odluke koje se odnose na obrazovanje, njihov položaj i mogućnosti za razvoj.

Organizatori žele pokazati da učenici imaju ideje, inicijative i spremnost da doprinesu pozitivnim promjenama, ali i da im je za to potrebna veća podrška društva.

Zajedništvo učenika iz različitih gradova i škola

Posebna vrijednost najavljenog defilea jeste okupljanje srednjoškolaca iz različitih škola i gradova Tuzlanskog kantona, čime se želi dodatno ojačati njihova međusobna saradnja i solidarnost.

„Posebno mi je drago što će se okupiti učenici iz različitih škola i gradova, jer ovakvi susreti stvaraju osjećaj zajedništva i pokazuju da, bez obzira na to iz koje škole dolazimo, imamo mnogo zajedničkih želja i pitanja“, istakla je Softić.

Iako će zajednička šetnja biti centralni dio obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca, organizatori se nadaju da će poruke upućene tokom defilea imati značaj i nakon završetka događaja.

„Ne želim da ovaj dan bude samo defile i nekoliko fotografija. Voljela bih da svako od nas ponese barem jednu poruku i osjećaj da je važno što je bio tu. Možda ne možemo odmah promijeniti sve ono što bismo željeli, ali možemo početi tako što ćemo govoriti, povezivati se i biti jedni drugima podrška“, naglasila je Softić.

Sutrašnji defile bit će prilika da srednjoškolci Tuzlanskog kantona zajednički predstave svoje potrebe, očekivanja i potencijale, ali i podsjete javnost da mladi ne žele biti samo posmatrači društvenih promjena.

Njihova osnovna poruka jeste da srednjoškolci nisu samo budućnost društva nego i njegov važan dio već danas, zbog čega zaslužuju priliku da budu saslušani i uključeni u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču./Tuzlainfo.ba/