Četvrtak, 11 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Olujno nevrijeme poharalo Mostar

By admin
0
32

Mostar je pogodilo olujno nevrijeme koje je, iako trajalo svega nekoliko minuta, ostavilo vidljive posljedice širom grada.
Orkanski vjetar praćen snažnom kišom iznenada je zahvatio grad, a njegova silina bila je dovoljna da izazove značajnu materijalnu štetu u vrlo kratkom roku. Najteže je pogođeno naselje Bijeli brijeg, gdje su udari vjetra iščupali stabla iz korijena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

Tačan razmjer štete bit će poznat tek danas, kada se očekuje detaljniji pregled pogođenih područja i procjena posljedica koje je nevrijeme ostavilo za sobom.
Avaz

Prethodni članak
Odroni i polomljeno drveće na cestama, vozači se pozivaju na oprez
Naredni članak
Državljanin BiH uhapšen u velikoj akciji, oduzeta droga vrijedna stotine hiljada eura
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a