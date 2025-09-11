Olujno nevrijeme poharalo Mostar

Mostar je pogodilo olujno nevrijeme koje je, iako trajalo svega nekoliko minuta, ostavilo vidljive posljedice širom grada.

Orkanski vjetar praćen snažnom kišom iznenada je zahvatio grad, a njegova silina bila je dovoljna da izazove značajnu materijalnu štetu u vrlo kratkom roku. Najteže je pogođeno naselje Bijeli brijeg, gdje su udari vjetra iščupali stabla iz korijena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

Tačan razmjer štete bit će poznat tek danas, kada se očekuje detaljniji pregled pogođenih područja i procjena posljedica koje je nevrijeme ostavilo za sobom.

Avaz