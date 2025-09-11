Državljanin BiH uhapšen u velikoj akciji, oduzeta droga vrijedna stotine hiljada eura

Bečka policija u posljednje vrijeme pojačala svoju borbu protiv narko dilera i organizovanog kriminala.

Sada je saopšteno da je zadala još jedan težak udarac međunarodnoj narkobandi – zaplijenjeno je gotovo pet kilograma kokaina, tri kilograma hašiša i preko 150.000 eura u gotovini.

U sklopu operacije kodnog imena “PLANTA II TAKESHI”, uhapšene su četiri osobe, dobi od 23 do 38 godina, a među njima su državljanin Bosne i Hercegovine, dvojica državljana Srbije te jedan austrijski državljanin. Oni su uhapšeni u koordinisanoj akciji austrijske policije.

Policija je privela osobu zaduženu za skrivanje droge koji je čuvao njihov “bunker stan”, jednog kurira za novac te dvojicu glavnih kupaca kokaina. Uz drogu i gotovinu, zaplijenjeni su i pištolj te 14 mobilnih telefona koji su korišteni za komunikaciju unutar mreže.

Prema procjenama Ministarstva unutarnjih poslova Austrije, ukupna ulična vrijednost oduzete droge iznosi oko 560.000 eura.

Akcija je dio šireg plana borbe protiv organizovanog kriminala, a austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner istakao je važnost međunarodne saradnje u borbi protiv narko-kriminala. Direktor Savezne kriminalističke kancelarije, Andreas Holcer, poručio je da je uhapšena “visokoprofesionalna kriminalna grupa”, čime Austrija šalje jasnu poruku: “Organizovanom kriminalu nema mjesta u našoj zemlji.”