Odroni i polomljeno drveće na cestama, vozači se pozivaju na oprez

Nakon snažnog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra koji je tokom noći pogodio veći dio zemlje, upozoravamo učesnike u saobraćaju na otežane uslove vožnje. Na kolovozima su prisutne udarne rupe ispunjene vodom koje se teško uočavaju, a na više dionica prijavljena je pojava odrona.

Pored toga, na putevima se mogu naći polomljeno drveće, granje i drugi materijali koje je vjetar nanio. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, te drže bezbjedno rastojanje.

Zbog sanacije škarpi na magistralnom putu M-16 Jajce-Crna Rijeka saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu, na magistralnom putu M-17 Konjic–Jablanica (iza tunela Crnaja), izmjenjen je režim saobraćaja. Od 00 do 24 sata, saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju (semafore).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Jablanica-Prozor, Posušje-GP Osoje, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Semizovac-Olovo.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.