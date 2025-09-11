Četvrtak, 11 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIHAMK

Odroni i polomljeno drveće na cestama, vozači se pozivaju na oprez

By admin
0
17

Nakon snažnog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra koji je tokom noći pogodio veći dio zemlje, upozoravamo učesnike u saobraćaju na otežane uslove vožnje. Na kolovozima su prisutne udarne rupe ispunjene vodom koje se teško uočavaju, a na više dionica prijavljena je pojava odrona.
Pored toga, na putevima se mogu naći polomljeno drveće, granje i drugi materijali koje je vjetar nanio. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, te drže bezbjedno rastojanje.

Zbog sanacije škarpi na magistralnom putu M-16 Jajce-Crna Rijeka saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu, na magistralnom putu M-17 Konjic–Jablanica (iza tunela Crnaja), izmjenjen je režim saobraćaja. Od 00 do 24 sata, saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju (semafore).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Jablanica-Prozor, Posušje-GP Osoje, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Semizovac-Olovo.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Prethodni članak
Servisne informacije: Danas i sutra brojna naselja bez struje
Naredni članak
Olujno nevrijeme poharalo Mostar
admin

VIJESTI

BIHAMK vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a